Хацкевич ответил, когда Усик дебютирует в футболе
Александр посоветовал обращаться с этим вопросом к другим людям
Вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, когда известный боксер Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе.
– Многие болельщики не могут дождаться, когда же наконец удастся увидеть Александра Усика в составе «Полесья» хотя бы после выхода на замену?
– Это вопрос к главному тренеру и к самому Саше. На него я не могу дать ответ.
