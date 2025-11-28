Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 22:46 | Обновлено 28 ноября 2025, 23:14
Хацкевич ответил, когда Усик дебютирует в футболе

Александр посоветовал обращаться с этим вопросом к другим людям


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, когда известный боксер Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе.

– Многие болельщики не могут дождаться, когда же наконец удастся увидеть Александра Усика в составе «Полесья» хотя бы после выхода на замену?

– Это вопрос к главному тренеру и к самому Саше. На него я не могу дать ответ.

Александр Хацкевич Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
