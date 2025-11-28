Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес обсудит новый контракт с ветераном клуба в декабре
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 13:57 |
С 2019 года Валерий Кучеров провел за ровенскую команду 184 матча на официальном уровне

НК Верес Ровно. Валерий Кучеров

По данным Sport.ua, в декабре «Верес» и Валерий Кучеров обсудят возможность заключения нового контракта. Действующее соглашение с футболистом рассчитано до конца нынешнего года.

32-летний опорный полузащитник перебрался в «Верес» в феврале 2019 года из футбольного клуба «Калуш». Всего Кучеров провел за красно-черных 184 матча во всех трех профессиональных лигах и Кубке Украины, забив 7 мячей.

Также он выступал за «Сталь» (Алчевск), «Сталь» (Каменское), «Львов» и киевский «Арсенал».

В текущем сезоне на счету футболиста 11 матчей (419 минут) в УПЛ и 2 игры (107 минут) — в Кубке Украины.

«Верес» после 13 туров чемпионата занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 17 очков. В субботу, 29 ноября, команда Олега Шандрука сыграет дома с «Карпатами».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Валерий Кучеров продление контракта инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
