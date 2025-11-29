Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 02:02
Ващук назвал трех игроков Динамо, которые не виноваты в поражении от Омонии

Владислав остался доволен игрой молодых футболистов

ФК Динамо. Владислав Ващук 

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о поражении киевлян от «Омонии»:

– О каких впечатлениях можно говорить... Разочаровали меня динамовцы и уровнем игры, и отношением, что самое главное. Были игроки, которые старались, но...

– Кто, по вашему мнению, старался?

– Молодые ребята.

– Михайленко, Рубчинский, Волошин?

– Да, но Волошин уже и не слишком молод, откровенно говоря. Он уже немного более опытный футболист, но почему-то у него не получается играть на полную мощность, скажем так. Он может гораздо лучше. Назар должен развиваться, саморазвиваться, если точнее. Должен анализировать свои игры и исправлять недостатки, конечно, если хочет прогрессировать.

Динамо Киев Омония Денис Попов Лига конференций Омония - Динамо Владислав Ващук
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
