Ващук назвал трех игроков Динамо, которые не виноваты в поражении от Омонии
Владислав остался доволен игрой молодых футболистов
Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о поражении киевлян от «Омонии»:
– О каких впечатлениях можно говорить... Разочаровали меня динамовцы и уровнем игры, и отношением, что самое главное. Были игроки, которые старались, но...
– Кто, по вашему мнению, старался?
– Молодые ребята.
– Михайленко, Рубчинский, Волошин?
– Да, но Волошин уже и не слишком молод, откровенно говоря. Он уже немного более опытный футболист, но почему-то у него не получается играть на полную мощность, скажем так. Он может гораздо лучше. Назар должен развиваться, саморазвиваться, если точнее. Должен анализировать свои игры и исправлять недостатки, конечно, если хочет прогрессировать.
