ХАЦКЕВИЧ: «Не имею права комментировать происходящее в Динамо»

Прошло более двух с половиной месяцев с момента появления в руководящем штабе «Полесья» Александра Хацкевича. Экс-игрок и главный тренер киевского «Динамо» сейчас занимает в житомирском клубе должность вице-президента, держа руку на пульсе дел в стане «волков».

Погрузившись в работу в новой роли, он все же не остается равнодушным к турнирным перипетиям киевского клуба, которому посвятил не один год карьеры. Поэтому Sport.ua было интересно узнать мнение Хацкевича о текущих делах «Динамо», а также поинтересоваться его рабочей повседневностью в «Полесье».

– Как думаете, удастся ли динамовцам наверстать то, что было упущено в большей части первого круга нынешнего чемпионата?

– С моей стороны было бы непрофессионально и некорректно комментировать то, что сейчас происходит внутри клуба, в команде. Поэтому с чисто профессиональной точки зрения я не имею на это права. Я сейчас работаю в другом клубе, поэтому с моей стороны подобные вещи недопустимы – прежде всего, из этических соображений.

– Хотелось бы тогда спросить о «Полесье». Житомирская команда уже не первый сезон стремится быть среди лидеров в Премьер-лиге. Способна ли она стать третьей силой в украинском футболе?

– «Полесье» всего семь-восемь лет назад получило профессиональный статус. За это время проделан большой путь, и есть достижения. Поэтому о дальнейшем могу сказать: все будет решаться на футбольном поле. Мы сейчас стремимся не столько быть третьей, второй или даже первой силой, сколько заботимся о стабильности в своем развитии и достижении целей, которые ставятся перед футболистами и клубом. Поэтому все stеp by stеp (шаг за шагом – прим. ред.).

– Успели ли вы уже привыкнуть к нынешней роли в «Полесье»?

– Я пока привыкаю к этой своей должности. В ней для меня очень много нового. Все, что входит в мои обязанности, связано со спортивной составляющей. Скажу так: мне это очень интересно.

– Многие болельщики не могут дождаться, когда же наконец удастся увидеть Александра Усика в составе «Полесья» хотя бы после выхода на замену?

– Это вопрос к главному тренеру и к самому Саше. На него я не могу дать ответ.