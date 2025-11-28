ФОТО. Горячая итальянская журналистка показала впечатляющую грудь
Дилетта Леотта продолжает зажигать в Instagram
Итальянская футбольная журналистка Дилетта Леотта опубликовала в Instagram свежие фотографии, снятые у «Альянц Стэдиум», и снова привлекла внимание поклонников.
На снимках Леотта появилась в черном спортивном образе с топом, который подчеркивает ее спортивную фигуру.
Реакция последовала мгновенно: тысячи лайков и множество комментариев вроде «Такая красивая», «Mamma mia bella», «Фигура мечты».
Подписчики в очередной раз отметили, что Леотта умеет привлекать внимание не хуже звезд на поле, а ее стильные выходы давно стали отдельным явлением в футбольных медиа.
