ФОТО. Горячая итальянская журналистка показала впечатляющую грудь

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
28 ноября 2025, 06:50 |
438
0

Дилетта Леотта продолжает зажигать в Instagram

Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская футбольная журналистка Дилетта Леотта опубликовала в Instagram свежие фотографии, снятые у «Альянц Стэдиум», и снова привлекла внимание поклонников.

На снимках Леотта появилась в черном спортивном образе с топом, который подчеркивает ее спортивную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Реакция последовала мгновенно: тысячи лайков и множество комментариев вроде «Такая красивая», «Mamma mia bella», «Фигура мечты».

Подписчики в очередной раз отметили, что Леотта умеет привлекать внимание не хуже звезд на поле, а ее стильные выходы давно стали отдельным явлением в футбольных медиа.

Дилетта Леотта чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
