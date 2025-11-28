Мбаппе сказал, кто является ключевым игроком Реала

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал вингера Винисиуса Жуниора ключевым игроком команды.

В среду «Реал» победил «Олимпиакос» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3). Мбаппе забил все четыре гола мадридцев, Винисиус отдал две голевые передачи.

«Для меня большая честь играть с футболистом такого уровня, как он. В карьере мне посчастливилось играть со многими высококлассными нападающими.

Я очень рад играть с ним: мало кто понимает футбол так же, как он, и он действительно способен изменить ход игры. Мы должны давать ему пространство для самовыражения – он фундаментальный игрок для команды.

В последних трех матчах я не делал разницы и не помогал команде должным образом, поэтому было важно двигаться вперед и проявлять эффективность, помогая команде не только статистически, но и в плане вклада в игру», – сказал Мбаппе.