Экс-игрок МЮ объяснил, почему Ямалю не стоит покидать Барселону

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю не стоит покидать каталонский клуб.

«Думаю, только «ПСЖ» или «Манчестер Сити» могли бы позволить себе заплатить 300 млн фунтов за Ламина Ямаля. Если говорить о его будущем, было бы грустно увидеть, как он покинет клуб слишком рано из-за финансового предложения.

Ради футбола, который мы любим, хочется видеть его развитие в «Барселоне», его успехи и стабильность в составе. Боюсь, что такой талант может быть потрачен зря, потому что о нем слишком много пишут в газетах.

Это будет печальная история, ведь он – большой талант на ближайшие 15 лет, и я хочу видеть все самое лучшее в нем, поэтому хочу защитить этого игрока. Переход куда-либо будет не лучшим решением. Думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за шумихи. Он хотел быть ключевым игроком в «ПСЖ».

Неймар – это потеря, потому что в «Барселоне» он действительно наслаждался игрой и доказал, что вместе с Месси можно успешно проявлять себя. Иногда сложно разобраться во всём, потому что есть эго, и можно попасть в ситуацию, которая не полезна для твоей игры», – сказал Саа.