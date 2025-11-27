Роман БЕЗУС: «У Омонии не основной состав на матч с Динамо»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус высказался о матче Лиги конференций между кипрской «Омонией» и киевским «Динамо», проанализировав стартовый состав хозяев поля:

«Для «Омонии» это очень важная игра и все понимают, что «Динамо» хоть и не в лучшем состоянии, но все равно постоянно выступает в еврокубках. Обе команды будут играть на победу.

Однако я вижу, что у «Омонии» не основной состав на этот матч, но это не значит, что игра для них неважна. Надо быть осторожными, если в конце выйдут лидеры команды».