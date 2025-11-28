Милан усилит линию атаки. Среди кандидатов – футболист сборной Украины

Итальянский «Милан» планирует усилить линию атаки во время зимнего трансферного окна – подписание форварда считается главной задачей, которая позволит бороться в чемпионате за самые высокие места.

По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб нацелился на талантливого 21-летнего Франкулину, который выступает за «Мидтьюлланд» из Дании. В нынешнем сезоне футболист сборной Гвинея-Бисау провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

«Милан» допускает, что борьба за Франкулину может обернуться неудачей, поэтому следит за игроком сборной Украины Артемом Довбиком. 28-летний форвард «Ромы» записал на свой счет два забитых мяча и два ассиста за 14 матчей в составе «Ромы».

Если клуб не сможет осуществить трансферы Франкулино или Довбика, то попытается подписать других кандидатов, которые находятся в шорт-листе: Хоакин Паничелли из французского «Страсбурга» или Матео Пеллегрино из «Пармы».