Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию накануне поединка 4-го тура Лиги конференций УЕФА с «Шемрок Роверс»:

– Мы будем противостоять сопернику с тренером, который провел в этом клубе более 400 игр. Чемпионский характер у них в ДНК. Я уже такое говорил, когда мы играли с «Абердином». Очень сложно противостоять сопернику в этой части света, на севере. Угловые, штрафные, ментальность игры – нас ожидает тяжелый поединок. Я также сказал своим футболистам: мы встретимся с чемпионами, и нам нужно помнить, как играть против чемпионов. Это очень важный матч для нас, и завтра на поле мы будем действовать соответствующим образом.

– Завтра, в случае победы, «Шахтер» может обеспечить себе место в плей-офф. Насколько важно для команды поставить точку в этом вопросе, чтобы не затягивать момент до последних туров?

– Конечно, это общее восприятие вещей, общая идея, но наш подход основан больше на принципе «игра за игрой». Прежде всего мы хотим контролировать игру и добиться результата в этих матчах. А с учетом будущего нам важнее контролировать игру, а уже потом набирать очки. Как я уже говорил, у нас большие мечты относительно Европы. Верю, что людям, детям и молодежи в Украине нужны такие мечты в их жизни. Поэтому победа завтра и увеличение наших шансов финишировать в восьмерке лучших на этом этапе Лиги очень важны для нас. Завтрашнее противостояние в этом смысле будет очень значимым.

– Была ли подготовка к матчу иной, в позитивном смысле? Ведь это впервые, когда вы подходите к еврокубковому поединку, имея сильные результаты в УПЛ. Есть ли ощущение более крепкой ментальности, которой не было перед встречами с «Абердином» или «Легией»?

– Конечно, победы дают игрокам иной уровень уверенности. Но именно мы контролируем, где находимся и куда движемся с точки зрения нашей позиции, а для этого нам нужно иметь одинаковую ментальность и одинаковую подготовку ко всем матчам. Мы лучше всех знаем, где находимся и куда будем направляться. И перед такими поединками нормально, что медиа, болельщики и все остальные имеют свои мнения относительно позиции, ситуации с игроками, но именно мы знаем, как себя вести, когда выигрываем и когда проигрываем.

– Все ли в порядке, в форме и готовы к игре? И, возможно, будут какие-то сюрпризы? Знаю, что вам не очень нравится слово «ротация», но, возможно, будут какие-то сюрпризы в составе?

– Сюрприз для вас или для меня? Для меня сюрпризов не будет. У меня есть 24 замечательных игрока. Мы готовы к завтрашнему матчу, и я думаю о лучшей одиннадцатке против чемпионов Ирландии. Ведь это прекрасная команда. И, если хотите знать, Изакки сыграет, если для вас это будет сюрпризом. Для меня это не сюрприз. Он – самородок. Могу сказать именно так.

– Раз уж затронули тему музыки и украинской музыки. Возможно, вы уже влюбились в украинскую музыку и знаете каких-то артистов или песню, которая вам нравится?

– Могу сказать только одно: у нас война. Вы знаете, украинцам нужно быть счастливыми. Мы со своей стороны будем стараться этому способствовать. С другой стороны, музыка, театр или искусство в целом – все это может что-то дать украинцам. И еще одно: мне в Украине нравится все. Ваши люди делают большое дело, ведь война продолжается. Они не останавливаются ни перед чем. Для меня это невероятно. Это лучшее. И это также очень хороший пример для меня. Это прекрасная черта всех украинцев, всей молодежи.

– Если говорить о «Шемрок», можете рассказать о игроках соперника, назвать конкретных футболистов, которые вызывают наибольшее беспокойство?

– У них есть прекрасный полузащитник Уоттс, очень агрессивный игрок. Также номер два, Гоноган – обычно левый защитник, но иногда может действовать справа. Очень хороший футболист. Очень агрессивный в единоборствах один в один. Гаффни – очень агрессивный футболист, номер 20. Он очень опытный, ему 36 лет. Также у них прекрасный капитан. И еще номер 10, Берк, обладает хорошими качествами. И мы готовы к нашему уроку, мы очень их уважаем. Я уже говорил и скажу снова: они – чемпионы. Если они чемпионы, мы готовы играть против них. Потому что мы очень их уважаем. Их позиция лучше нашей, потому что мы сейчас не чемпионы, а они – да.

– Сейчас у «Шахтера» осталось три матча в Лиге конференций. Является ли главной целью попасть в восьмерку лучших, чтобы избежать плей-офф следующей зимой? И, подходя к этим поединкам, вы фактически фавориты, по крайней мере по мнению букмекеров. Считаете ли вы, что сможете попасть в эту восьмерку?

– Мы будем стремиться к этому. Но для нас важнее рост игроков. У нас много молодых футболистов, и для них это замечательный опыт. Прежде всего будем работать над этим. Во-вторых, мы стремимся дойти до четвертьфинала. Но если придется играть плей-офф, мы также можем пройти этот этап, для нас это не проблема. Конечно, хотим, чтобы команда всегда была в лучшем положении. Если не будем играть плей-офф, это будет отлично для нас. Но мы постараемся. Для меня это лучший подход – шаг за шагом. Я ученик Чоло Симеоне: шаг за шагом, игра за игрой. Это очень важно.

– Можно спросить вас о сложностях работы в Украине? Учитывая все, что происходит. Только сосредоточившись на футболе.

– Мой друг, я не хочу говорить о негативе. Прежде всего хочу сказать «спасибо» своим игрокам. Почему? Мы ехали сюда 16 часов. 16 часов. Да, у нас все прекрасно организовано. У нас прекрасный автобус, прекрасный самолет. Но мы здесь после 16 часов дороги. Для футбольной команды это очень сложно. Сегодня сделали утреннюю разминку, сейчас проводим тренировку. Но специальные тренировки, не наши обычные, потому что после 16 часов… Это очень тяжелая поездка для нас. С другой стороны, мы всегда смотрим на позитив. Где я этому научился? У этих людей. У украинцев. Знаете… Когда в Украине звучат взрывы, летят ракеты, дроны, люди продолжают жить. Я очень их уважаю.

Если спросите, я могу назвать сто негативных моментов, но мы смотрим на позитив. И я хотел бы обратиться ко всем мировым лидерам, не знаю, к Трампу, возможно, Путину, возможно, Эрдогану, возможно, Зеленскому. Сейчас детям очень тяжело. Детям приходится думать о войне. Они могли бы думать о чем угодно, но не о войне в наше время. Если проведете одну ночь в Киеве, то не захочется говорить о футболе. Но эти люди живут в этих условиях каждый день. Я очень уважаю их. Я люблю народ Украины. Люблю своих игроков. Неважно, выигрывают они или проигрывают. Я здесь ради них. И также чувствую, что украинцы – это моя семья. Вот о чем я хотел сказать, потому что это для меня очень эмоционально. Хорошо. Спасибо за этот вопрос.