Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык доволен тем, что сборная Украины в соперниках плей-офф отбора ЧМ-2026 получила Швецию и потенциально Польшу/Албанию.

«Победа над Швецией и вторым соперником в плей-офф отбора покажут, что сборная Украины готова к чемпионату мира. Это хорошая проверка. Победы в двух матчах и покажут, что команда Сергея Реброва готова к ЧМ-2026. А если нет, то нам на турнире делать нечего».

«Проигрывать Кюрасао, Гаити или африканским командам будет неприятно. А так Швеция и Польша/Албания все покажут», – сказал Цыганык.

Полуфинал против Швеции пройдет 26 марта.