Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
26 ноября 2025, 16:56 | Обновлено 26 ноября 2025, 17:00
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»

Цыганык доволен жеребьевкой плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык доволен тем, что сборная Украины в соперниках плей-офф отбора ЧМ-2026 получила Швецию и потенциально Польшу/Албанию.

«Победа над Швецией и вторым соперником в плей-офф отбора покажут, что сборная Украины готова к чемпионату мира. Это хорошая проверка. Победы в двух матчах и покажут, что команда Сергея Реброва готова к ЧМ-2026. А если нет, то нам на турнире делать нечего».

«Проигрывать Кюрасао, Гаити или африканским командам будет неприятно. А так Швеция и Польша/Албания все покажут», – сказал Цыганык.

Полуфинал против Швеции пройдет 26 марта.

По теме:
КАРАВАЕВ: «Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ? Настроение оптимистичное»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо может стать ключевым для сборной Украины»
Стало известно, где и когда состоится свадьба Роналду
Игорь Цыганык сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
