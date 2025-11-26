Тренер Карабаха, несмотря на поражение, доволен матчем с Наполи
Гурбан Гурбанов отметил смелость своей команды в Неаполе
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов остался доволен действиями команды в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2).
«Я доволен выступлением нашей команды. Несмотря на поражение, наши игроки не сдавались, боролись до конца и играли смело. Мы столкнулись с командой, в составе которой игроки высокого уровня. Мы боролись до конца против такого соперника. Мы должны продолжать в том же духе. Нужно наслаждаться каждым матчем этого турнира и играть с уверенностью, чтобы расти».
После пяти сыгранных матчей «Карабах» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе 7 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов