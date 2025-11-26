Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 14:31
Гурбан Гурбанов отметил смелость своей команды в Неаполе

Тренер Карабаха, несмотря на поражение, доволен матчем с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов остался доволен действиями команды в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2).

«Я доволен выступлением нашей команды. Несмотря на поражение, наши игроки не сдавались, боролись до конца и играли смело. Мы столкнулись с командой, в составе которой игроки высокого уровня. Мы боролись до конца против такого соперника. Мы должны продолжать в том же духе. Нужно наслаждаться каждым матчем этого турнира и играть с уверенностью, чтобы расти».

После пяти сыгранных матчей «Карабах» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе 7 очков.

Гурбан Гурбанов Наполи Карабах Агдам Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
