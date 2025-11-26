Тренер Карабаха, несмотря на поражение, доволен матчем с Наполи

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов остался доволен действиями команды в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2).

«Я доволен выступлением нашей команды. Несмотря на поражение, наши игроки не сдавались, боролись до конца и играли смело. Мы столкнулись с командой, в составе которой игроки высокого уровня. Мы боролись до конца против такого соперника. Мы должны продолжать в том же духе. Нужно наслаждаться каждым матчем этого турнира и играть с уверенностью, чтобы расти».