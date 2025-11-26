Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
Лиам Делап поделился эмоциями после матча своей команды против Барселоны
Форвард лондонского Челси Лиам Делап поделился эмоциями после матча своей команды против Барселоны (3:0) в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах, поэтому это очень особенный момент для меня. У нас был план на игру и все выполнили его очень хорошо. Я считаю, это было замечательное выступление и отличная ночь для всех причастных.
Я верю, что мы строим что-то действительно хорошее здесь. Мы работаем вместе каждый день и становимся все лучше. Мы выходим на каждый матч с величайшей верой. Сегодня мы показали, что можем играть против любого.
Мы знали, насколько сильна «Барселона» и сколько хороших игроков у них есть, но мы также знали, что их высокая линия обороны очень высока, и что нам нужно быть надежными в обороне, и мы сможем их наказать. В обороне все сыграли очень надежно.
Мы должны разыгрывать мяч, чтобы создавать пространство, и я думаю, что все должны гордиться собой. Эстевао так молод, но так увлекателен. Сейчас весь мир лежит у его ног. Он просто должен продолжать усердно работать», – сказал Делап.
