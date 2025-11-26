Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 14:19 |
Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»

Лиам Делап поделился эмоциями после матча своей команды против Барселоны

Форвард Челси: «Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Форвард лондонского Челси Лиам Делап поделился эмоциями после матча своей команды против Барселоны (3:0) в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Это было невероятно. Ты растешь, мечтая о таких ночах, поэтому это очень особенный момент для меня. У нас был план на игру и все выполнили его очень хорошо. Я считаю, это было замечательное выступление и отличная ночь для всех причастных.

Я верю, что мы строим что-то действительно хорошее здесь. Мы работаем вместе каждый день и становимся все лучше. Мы выходим на каждый матч с величайшей верой. Сегодня мы показали, что можем играть против любого.

Мы знали, насколько сильна «Барселона» и сколько хороших игроков у них есть, но мы также знали, что их высокая линия обороны очень высока, и что нам нужно быть надежными в обороне, и мы сможем их наказать. В обороне все сыграли очень надежно.

Мы должны разыгрывать мяч, чтобы создавать пространство, и я думаю, что все должны гордиться собой. Эстевао так молод, но так увлекателен. Сейчас весь мир лежит у его ног. Он просто должен продолжать усердно работать», – сказал Делап.

Лиам Делап Челси Барселона Лига чемпионов Челси - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
