Лига чемпионов
26 ноября 2025, 17:09 |
Томас ФРАНК: «Я на 1000% уверен в этом»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от игры с «ПСЖ»

УЕФА. Томас Франк

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен»:

«Я бы очень хотел быть здесь, победив «Арсенал» и сыграв с «ПСЖ». Часть этой работы заключается в том, чтобы справляться с неудачами. Я на 1000% уверен, что знаю, как построить команду и клуб. Отчасти это заключается в том, как мы учимся на плохих периодах. Лучшие команды продолжают двигаться вперед, и в этом нет сомнений. За первые четыре месяца я много узнал о команде и отдельных игроках.

Результаты всегда могут быть немного нестабильными. В сезоне, состоящем из 60 игр, будет 10-12 идеальных игр, около 30 средних и остальные ниже этого уровня. Я думаю, что мы рискуем, но могли бы рисковать еще больше. Мы должны делать все возможное, чтобы создать больше шансов. Именно над этим мы и работаем».

Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

