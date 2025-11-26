Арне СЛОТ: «Это неожиданно для клуба, для меня, для всех»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского «ПСВ»:

«Наши результаты в последних матчах? Это неожиданно для клуба, для меня, для всех. Но, возможно, это лучший клуб, чтобы столкнуться с этим, потому что чем сложнее становится в этом клубе, тем больше мы сплочаемся. Мы должны помочь себе лучше защищаться. С мячом мы не делаем ничего особенного по сравнению с прошлым сезоном, но количество пропущенных голов очень отличается.

Мы еще не нашли правильного решения, чтобы превратить эти поражения в победы. Но когда ты ведешь 1:0 и проигрываешь, как это объяснить? Это показывает, как трудно нам было отыгрываться после пропущенного гола. Надеемся, что вечером мы сможем победить».

Матч «Ливерпуль» – «ПСВ» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.