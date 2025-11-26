Максим ЗАДЕРАКА: «Хочу полностью сменить сферу деятельности»

Хавбек «Кривбаса» Максим Задерака ответил на вопрос, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры:

«Где себя вижу после окончания карьеры? На яхте, как настоящий олигарх. Шучу. На самом деле хочу полностью изменить сферу деятельности. Постоянно думаю, куда двигаться дальше – идеи появляются, но пока что не хочется ими делиться. Рано.

Отойти от футбола? Да, пока у меня нет конкретного плана, но я бы хотел попробовать что-то другое – бизнес, творчество, не знаю. Возможно, потом когда-нибудь вернусь в футбол, но сейчас такого желания нет. Хочу что-то изменить и развиваться.

Соцсети? На самом деле, у меня нет ни Инстаграма, ни Фейсбука, даже Телеграмом почти не пользуюсь. Соцсети – это не моё. Когда-то были, но забирали очень много времени. Я решил, что лучше проводить это время с семьёй – женой, ребёнком. Мне нравится живое общение. И в футбольной жизни вокруг всегда много людей, поэтому мне этого достаточно. Но есть люди, с которыми я до сих пор на связи, например – Алексей Довгий».