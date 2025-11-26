Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 04:02 |
127
0

Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ

Легенда клуба считает, что отыграть отставание от «Шахтера» – практически нереально

26 ноября 2025, 04:02 |
127
0
Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что киевляне не смогут защитить титул чемпиона УПЛ.

– Многие специалисты заявляют, что киевлянам уже не удастся отстоять чемпионский титул. Вы с этим согласны?
– Думаю, да. «Шахтер» вложился в игроков. Считаю, что «горняки» потихоньку находят свою игру. Матч против «Оболони» (6:0) это подтверждает. Потеря очков у команды Арды Турана будет от случая к случаю.

Если вдруг «Динамо» попрет, в чем я очень сомневаюсь, десять очков отыграть практически нереально. Можно и потерять следующие полгода, но сделать перезагрузку. Просто так проблемы не решаются.

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Хочу полностью сменить сферу деятельности»
Стало известно, какой турецкий клуб хочет заполучить Гуцуляка в свои ряды
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Динамо Киев Олег Саленко Андрей Ярмоленко Валерий Лобановский статьи Шахтер Донецк Заря Луганск Арда Туран Украинская Премьер-лига эксклюзив Оболонь Киев Полесье Житомир Николай Шапаренко Владислав Ванат Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Сергей Демьянчук
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 14
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 17:08 15
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Футзал | 25.11.2025, 20:37
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Футбол | 26.11.2025, 02:32
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Один из самых востребованных украинцев отреагировал на слухи о трансфере
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 25.11.2025, 10:52
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 30
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем