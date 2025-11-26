Олег Саленко вынес приговор Динамо после трех поражений подряд в УПЛ

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что киевляне не смогут защитить титул чемпиона УПЛ.

– Многие специалисты заявляют, что киевлянам уже не удастся отстоять чемпионский титул. Вы с этим согласны?

– Думаю, да. «Шахтер» вложился в игроков. Считаю, что «горняки» потихоньку находят свою игру. Матч против «Оболони» (6:0) это подтверждает. Потеря очков у команды Арды Турана будет от случая к случаю.

Если вдруг «Динамо» попрет, в чем я очень сомневаюсь, десять очков отыграть практически нереально. Можно и потерять следующие полгода, но сделать перезагрузку. Просто так проблемы не решаются.