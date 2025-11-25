СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс – Бенфика

3.65 – 3.73 – 2.12

22:00 Манчестер Сити – Байер

1.30 – 6.53 – 10.80

22:00 Марсель – Ньюкасл

3.10 – 3.52 – 2.45

22:00 Челси – Барселона

2.32 – 4.00 – 2.99

22:00 Боруссия Д – Вильярреал

1.89 – 3.94 – 4.32

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.