Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
25 ноября 2025, 15:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс – Бенфика

Ggbet 3.65 – 3.73 – 2.12

22:00 Манчестер Сити – Байер

Ggbet 1.30 – 6.53 – 10.80

22:00 Марсель – Ньюкасл

Ggbet 3.10 – 3.52 – 2.45

22:00 Челси – Барселона

Ggbet 2.32 – 4.00 – 2.99

22:00 Боруссия Д – Вильярреал

Ggbet 1.89 – 3.94 – 4.32

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
