Словацкий судья назначен главным арбитром на матч Шемрок Роверс – Шахтер

В пятницу, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся ирландский «Шемрок Роверс» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Tallaght Stadium» в Дублине, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

УЕФА сообщил на своем официальном сайте о назначении на этот поединок словацко-польской бригады арбитров, которую возглавит Филип Глова. Помогать ему будут Даниэль Полачек и Петер Беднар (все – Словакия).

Четвертым рефери назначен словак Балинт Кишш. За систему VAR будут отвечать Петр Ласик и Лукаш Кужма (оба из Польши).

После трех туров подопечные Арды Турана набрали шесть баллов и разместились на десятой позиции в турнирной таблице. В предыдущем матче Лиги конференций «горняки» одолели исландский «Брейдаблик» (2:0).

«Шемрок Роверс» занимает 31-е место, имея в своем активе один пункт. В поединке третьего тура ирландский клуб потерпел поражение от «Дриты» из Косово (0:1).