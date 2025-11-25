Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 13:23
3

Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната

Сергей Ковалец уверен, что в составе «бело-синих» некому регулярно забивать голы

Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Украинский тренер, бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Ковалец поделился мнением об игре и перспективах «бело-синих» под руководством Александра Шовковского в нынешнем сезоне:

«Как бы это ни звучало банально, а руководство клуба должно решать: что и как делать, и куда дальше будет двигаться «Динамо». Сейчас после трех поражений ситуация непростая. Понятно, что за результат отвечает главный тренер.

Однако сам факт того, что есть потребность в усилении, очевиден. Причем в серьезном усилении. В прошлом году «Динамо» подписало Рубчинского, Брагару, Пихаленка и Герреро, и в нынешнем пригласили нескольких легионеров – Бленуце, Тиаре и Огундану.

Как мы видим, клуб хоть и подписывает игроков, но никто конкуренции не составляет. Еще сказалась потеря Ваната, который был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов. Он ушел и возникла проблема: некому регулярно забивать мячи. Так что повторюсь: ситуация достаточно непростая, и в ней я бы больше говорил об игровой агрессии футболистов.

Понятно, что тренер отвечает за результат. Однако есть такие опытные игроки, как Ярмоленко, Караваев, Буяльский, Кабаев, которые могли бы взять на себя какую-либо ответственность. Так ведь играть невозможно.

Пять ничьих и три поражения на протяжении всего первого круга – это совсем не те результаты, на которые рассчитывают болельщики и руководство клуба», – считает Ковалец.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Сергей Ковалец
Николай Тытюк Источник: UA-Football
