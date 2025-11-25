Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?

Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги после сыгранных 13 туров.

В активе французского форварда 13 голов, что на 5 больше, чем у ближайшего преследователя (Роберт Левандовски, 8).

Напомним, в прошлом сезоне именно Килиан Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи, забив 31 гол в чемпионате Испании.

В последний раз дважды подряд лучшим бомбардиром Ла Лиги становился Лионель Месси (5 сезонов подряд) из Барселоны.

Знаковым фактом является то, что в сезоне 2023/24 трофей Пичичи выиграл украинец Артем Довбик, забив 24 мяча в составе Жироны.

10 последних лучших бомбардиров испанской Ла Лиги: