Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?
Французский нападающий Реала уверенно лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги сезона 2025/26
Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги после сыгранных 13 туров.
В активе французского форварда 13 голов, что на 5 больше, чем у ближайшего преследователя (Роберт Левандовски, 8).
Напомним, в прошлом сезоне именно Килиан Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи, забив 31 гол в чемпионате Испании.
В последний раз дважды подряд лучшим бомбардиром Ла Лиги становился Лионель Месси (5 сезонов подряд) из Барселоны.
Знаковым фактом является то, что в сезоне 2023/24 трофей Пичичи выиграл украинец Артем Довбик, забив 24 мяча в составе Жироны.
10 последних лучших бомбардиров испанской Ла Лиги:
- 2024/25: 31 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 2023/24: 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 2022/23: 23 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 2021/22: 27 – Карим Бензема (Реал)
- 2020/21: 30 – Лионель Месси (Барселона)
- 2019/20: 25 – Лионель Месси (Барселона)
- 2018/19: 36 – Лионель Месси (Барселона)
- 2017/18: 34 – Лионель Месси (Барселона)
- 2016/17: 37 – Лионель Месси (Барселона)
- 2015/16: 40 – Луис Суарес (Барселона)
