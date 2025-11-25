Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?

Французский нападающий Реала уверенно лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги после сыгранных 13 туров.

В активе французского форварда 13 голов, что на 5 больше, чем у ближайшего преследователя (Роберт Левандовски, 8).

Напомним, в прошлом сезоне именно Килиан Мбаппе стал обладателем трофея Пичичи, забив 31 гол в чемпионате Испании.

В последний раз дважды подряд лучшим бомбардиром Ла Лиги становился Лионель Месси (5 сезонов подряд) из Барселоны.

Знаковым фактом является то, что в сезоне 2023/24 трофей Пичичи выиграл украинец Артем Довбик, забив 24 мяча в составе Жироны.

10 последних лучших бомбардиров испанской Ла Лиги:

  • 2024/25: 31 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 2023/24: 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 2022/23: 23 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 2021/22: 27 – Карим Бензема (Реал)
  • 2020/21: 30 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2019/20: 25 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2018/19: 36 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2017/18: 34 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2016/17: 37 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2015/16: 40 – Луис Суарес (Барселона)
Килиан Мбаппе Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Трофей Пичичи
