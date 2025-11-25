ВИДЕО. Вратарь Барсы попробовал себя в новой профессии. Всем понравилось
Марк-Андре тер Штеген занялся кофе...
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, продолжая восстановление после операции на спине, неожиданно попробовал себя в новой роли.
Пока он вне игры уже почти три месяца, голкипер удивил фанатов коротким ASMR-видео, где готовит кофе и делает лате-арт.
Ролик мгновенно собрал комментарии: болельщики шутят, что ему пора менять профессию и становиться бариста — уж слишком хорошо у него это получилось.
Напомним, что голкипер уже приступил к индивидуальным тренировкам – его возвращение в строй ожидается в январе.
Did someone say coffee ? ☕️ pic.twitter.com/yP5Nh8kFb6— Marc ter Stegen (@mterstegen1) November 24, 2025
