25 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:26
ВИДЕО. Вратарь Барсы попробовал себя в новой профессии. Всем понравилось

ВИДЕО. Вратарь Барсы попробовал себя в новой профессии. Всем понравилось
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, продолжая восстановление после операции на спине, неожиданно попробовал себя в новой роли.

Пока он вне игры уже почти три месяца, голкипер удивил фанатов коротким ASMR-видео, где готовит кофе и делает лате-арт.

Ролик мгновенно собрал комментарии: болельщики шутят, что ему пора менять профессию и становиться бариста — уж слишком хорошо у него это получилось.

Напомним, что голкипер уже приступил к индивидуальным тренировкам – его возвращение в строй ожидается в январе.

