Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы стремились только к победе»

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

– Конечно, мы сегодня стремились только победить. Мы понимаем, в каком положении сейчас наша команда, и выходили только выигрывать, ни в коем случае не играли на ничью. Вы видели даже на последних минутах, какая была игра. Очень увлекательная для болельщиков, но точно не для тренеров, потому что это была такая, как говорится, игра на ножах и с нашей стороны, и со стороны «Зари». Но это показывало, что обе команды очень хотели победить. У нас 2:2, и, думаю, это очко в нашем положении для нас тоже нормальный результат.

– Более открытый футбол уже был во 2-м тайме. Можно считать, что Ваши замены сработали. Насколько они были вынужденными? Видели, что Кулаков со льдом сидел на скамейке запасных. Кастильо вынужденно выходил, или Вы планировали эту замену?

– Это была плановая замена, но да, у Кулакова тоже есть травма, есть подозрение на перелом руки, к сожалению. Но посмотрим уже потом, что и как. Спасибо игрокам, которые вышли на замену – сегодня они действительно усилили игру. Имеем то, что 2 гола забили ребята, которые вышли на замену.

– Можно ли считать, что где-то, возможно, этот матч будет переломным для вас в плане ментальной составляющей? Возможно, этого толчка не хватало для достижения результата?

– Надеюсь на это, потому что сегодня из положительного могу вынести то, что мы показали характер, переломили ход действий на поле, дважды вернулись в игру после пропущенного мяча – нам этого очень сильно не хватало в предыдущих играх. Мы с ребятами об этом говорили: как только пропускаем – где-то нас это надломляло. Но сегодня молодцы, в конце матча даже были возможности, чтобы вырвать этот матч.