Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суд оштрафовал известного футболиста за попытку пересечения границы
Другие новости
24 ноября 2025, 13:47 |
788
2

Суд вынес решение по делу Артура Рудька

Окнянский районный суд Одесской области вынес решение по делу экс-вратаря ряда украинских и зарубежных клубов Артура Рудька, который был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

Суд установил, что 30 августа в 19:10 на западной окраине с. Розовка Подольского района Одесской области на расстоянии до 5 м от линии государственной границы Украины Рудька обнаружили в группе лиц, передвигающихся пешком с документами, удостоверяющими личность.

Он совершил попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на выход из Украины в Республику Молдова в районе пп/зн №0409 на направлении с. Малаевцы (Украина) – с. Дубео (Молдова) вне установленных пунктов пропуска.

Суд учел место обнаружения вратаря пограничным нарядом и близость его нахождения к линии государственной границы в совокупности с другими исследованными доказательствами, что свидетельствует об умышленных действиях футболиста, направленных на попытку незаконного пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска, группой лиц.

Суд привлек Рудька к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.204-1 ч.2 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и наложил на него штраф в размере восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 13 600 грн.

Также на 33-летнего украинца был наложен судебный сбор в сумме 605,60 грн в доход государства.

В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней с момента вступления постановления в законную силу, в порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взыскивается двойной размер штрафа – 27 200 грн.

Решение вступило в законную силу 20 октября 2025 года.

суд Артур Рудько
Иван Чирко Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
Виктор Алтухов
Не розумію я клуб Динамо. Рудько на 2 голови краще Нещерета, до того ж він грав у них. І, взагалі, ну Різник, ну Сапутін, а далі Рудько. Щось власники клубів так далекі від футболу.
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
5 метров)
Ответить
0
