Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 01:30 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:33
Защитник житомирской команды поделился впечатлениями от матча

Чоботенко назвал причину, почему Полесье не дожало Эпицентр
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко поделился впечатлениями после нулевой ничьей с «Эпицентром» (0:0) в 13-м туре УПЛ.

«Сегодня мяч просто не шел в ворота. Хочу отметить «Эпицентр» – это действительно качественная команда. У них сильный тренерский штаб, видно, что у команды есть идеи и правильно подобранные исполнители. Не стоит смотреть только на их место в таблице.

Где–то нам не хватило удачи. В одном эпизоде, наоборот, повезло – Волынец выручил. В атаке же не смогли реализовать свои моменты».

Отвечая на замечание, что «Полесье» создало больше моментов, но контратаки соперника выглядели острее, он добавил:

«Да, мы действовали высоко, а у них есть быстрые игроки, которые уверенно работают с мячом и умеют резко выбегать вперед. Поэтому периодически у них получались хорошие контратаки.

Мы стремимся побеждать в каждом матче, но сегодня потеряли очки», – подытожил Чоботенко.

Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Полесье - Эпицентр Сергей Чоботенко Украинская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: ФК Полесье
