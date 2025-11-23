Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана
Италия
23 ноября 2025, 21:31 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:36
Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана

Поединок 12-го тура Серии А состоится 23 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Главные тренера Интера и Милана – Кристиан Киву и Массимилиано Аллегри соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 12-го тура Серии А 2025/26.

В нападении у нерадзурри выйдут Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. В атаке у россонери сыграют Рафаэль Леау и Кристиан Пулишич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральной зоне у обеих команд выйдут опытные хавбеки: Хакан Чалханоглу (Интер) и Лука Модрич (Милан).

Встреча Интера и Милана начнется 23 ноября в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua

