Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана
Поединок 12-го тура Серии А состоится 23 ноября и начнется в 21:45 по Киеву
Главные тренера Интера и Милана – Кристиан Киву и Массимилиано Аллегри соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 12-го тура Серии А 2025/26.
В нападении у нерадзурри выйдут Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. В атаке у россонери сыграют Рафаэль Леау и Кристиан Пулишич.
В центральной зоне у обеих команд выйдут опытные хавбеки: Хакан Чалханоглу (Интер) и Лука Модрич (Милан).
Встреча Интера и Милана начнется 23 ноября в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро.
