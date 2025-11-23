Алонсо определился с составом Реала на матч Ла Лиги против Эльче

23 ноября в 22:00 начнётся матч между «Эльче» и мадридским «Реалом» в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги.

Команды встретятся на арене «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо за час до матча определился с составом, вновь оставив украинского вратаря Андрея Лунина в запасе.

До начала встречи «Реал» находится на второй позиции (31 балл), «Эльче» – 13-е (15 очков).

Стартовые составы команд на матч «Эльче» – «Реал»