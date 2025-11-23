Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 14:11 | Обновлено 23 ноября 2025, 14:33
Роман ГРИГОРЧУК: «У этой команды есть потенциал, но им чего-то не хватает»

Специалист поддержал Александрию

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук поддержал главного тренера Александрии Кирилла Нестеренко и заявил, что команда заслуживает большего.

«Что касается Александрии... Я уже говорил, что для меня Александрия и Рух где-то схожи, между собой. Александрии тоже где-то чуть-чуть не хватает. Подопечные Нестеренко должны быть выше в турнирной таблице – они имеют на то потенциал», – сказал Роман.

В нынешнем сезоне подопечные Кирилла Нестеренко занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

