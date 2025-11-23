Роман ГРИГОРЧУК: «У этой команды есть потенциал, но им чего-то не хватает»

Известный украинский тренер Роман Григорчук поддержал главного тренера Александрии Кирилла Нестеренко и заявил, что команда заслуживает большего.

«Что касается Александрии... Я уже говорил, что для меня Александрия и Рух где-то схожи, между собой. Александрии тоже где-то чуть-чуть не хватает. Подопечные Нестеренко должны быть выше в турнирной таблице – они имеют на то потенциал», – сказал Роман.

В нынешнем сезоне подопечные Кирилла Нестеренко занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.