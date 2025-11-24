Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии
24 ноября 2025, 10:42
Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии

Польский форвард привлекает внимание «Фенербахче»

Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 37-летний поляк попал на радары турецкого клуба, который намерен ускорить процесс подписания соглашения. Роберт летом 2026 года станет свободным агентом.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился восьмью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла того, кем заменит Левандовски.

Роберт Левандовски Фенербахче Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
