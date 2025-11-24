Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии
Польский форвард привлекает внимание «Фенербахче»
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 37-летний поляк попал на радары турецкого клуба, который намерен ускорить процесс подписания соглашения. Роберт летом 2026 года станет свободным агентом.
В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился восьмью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла того, кем заменит Левандовски.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри было выявлено нарушение регламента
Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы