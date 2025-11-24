Левандовски может продолжить карьеру вне топ-лиг. Не в Саудовской Аравии

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 37-летний поляк попал на радары турецкого клуба, который намерен ускорить процесс подписания соглашения. Роберт летом 2026 года станет свободным агентом.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился восьмью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла того, кем заменит Левандовски.