Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Испания
21 ноября 2025, 20:15 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:39
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер

Хулиан Альварес – кандидатура Лапорты

Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

По информации испанских СМИ, Барселона активно думает, кем заменить Роберта Левандовски, когда контракт ведущего бомбардира завершится летом 2026 года.

Пока нет гарантий, что поляк точно покидает команду, но клуб активно занимается поисками нового нападающего.

Президент каталонцев Жоан Лапорта хочет подписать форварда Атлетико Хулиана Альвареса. Аргентинец является самым дорогим и сложным вариантом, но Лапорта отдает предпочтение именно Альваресу, хотя сумма трансфера превысит 100 миллионов евро.

Резервной опцией остается Гарри Кейн, но Барселона хотела бы заполучить более молодого Альвареса.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Барселона Хулиан Альварес Роберт Левандовски Гарри Кейн трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
