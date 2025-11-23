Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 15:30 матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги
23 ноября житомирское «Полесье» встретится с клубом «Эпицентр» Каменец-Подольское в 13 туре Украинской Премьер-лиги.
Команды проведут матч в Житомире на «Центральном стадионе».
Поединок рассудит Шурман Денис. Стартовый свисток раздастся в 15:30.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
