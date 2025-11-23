23 ноября житомирское «Полесье» встретится с клубом «Эпицентр» Каменец-Подольское в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут матч в Житомире на «Центральном стадионе».

Поединок рассудит Шурман Денис. Стартовый свисток раздастся в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.40 для «Полесья» и 8.00 для «Эпицентра». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.