Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
23.11.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 11:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 11:49
Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 15:30 матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

23 ноября житомирское «Полесье» встретится с клубом «Эпицентр» Каменец-Подольское в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут матч в Житомире на «Центральном стадионе».

Поединок рассудит Шурман Денис. Стартовый свисток раздастся в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Эпицентр
