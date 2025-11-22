Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 23:35 |
18
0

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес

Поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес
Коллаж Sport.ua

23 ноября пройдет матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Вересом».

Встречу примет «Гирнык» в городе Кривой Рог. Начало поединка запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» набрал 20 очков и идет 6-м в таблице. «Верес» с 16 баллами расположился на 10-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для «Кривбасса» и 3.49 для «Вереса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-игрок сборной Украины впервые сыграл за Шахтер после травмы
Рух – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Кривбасс - Верес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
