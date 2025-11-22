Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес
Поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву
23 ноября пройдет матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Вересом».
Встречу примет «Гирнык» в городе Кривой Рог. Начало поединка запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» набрал 20 очков и идет 6-м в таблице. «Верес» с 16 баллами расположился на 10-й позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для «Кривбасса» и 3.49 для «Вереса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не захотел давать флеш-интервью
Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026