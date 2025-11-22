Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Кривбасс – Верес

23 ноября пройдет матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Вересом».

Встречу примет «Гирнык» в городе Кривой Рог. Начало поединка запланировано на 13:00 по киевскому времени.

«Кривбасс» набрал 20 очков и идет 6-м в таблице. «Верес» с 16 баллами расположился на 10-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для «Кривбасса» и 3.49 для «Вереса».