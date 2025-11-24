Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 05:32 | Обновлено 24 ноября 2025, 06:38
Президент отпраздновал свой 67-й день рождения

ФК Динамо. Ігор Суркіс

22 ноября свой 67-й день рождения отпраздновал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Пресс-служба киевлян выступила с официальным обращением к президенту.

«Уважаемый Игорь Михайлович! В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и самые теплые пожелания от всего динамовского коллектива!

Выражаем глубокую благодарность за Вашу преданность клубу, за годы неутомимого труда и за тот объем ответственности, который Вы ежедневно берете на себя. Вы лично контролируете все ключевые процессы, внимательно относитесь к каждому участку работы – от стратегических направлений развития до вопросов, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Именно эта тщательность и искренняя заинтересованность в результате создают атмосферу профессионализма и единства, которая так важна для успеха клуба.

Ваше руководство – это сочетание мудрости, дальновидности и решительности. Вы способны принимать сложные и ответственные решения, предвидеть перспективы и выстраивать развитие на годы вперед. Благодаря этому «Динамо» сохранило свою идентичность и традиции и по-прежнему остается флагманом украинского футбола. Под Вашим руководством клуб одержал много побед и сформировал не одно поколение талантливых игроков.

Особенно весомыми являются Ваши усилия в непростые для страны времена. Вы продолжаете поддерживать команду, сотрудников, академию и инфраструктуру, одновременно помогая Украине и украинцам. Ваш гражданский вклад, благотворительная деятельность и твердая позиция неоценимы. ФК «Динамо» (Киев) под Вашим руководством является примером организации, которая не только работает ради спорта, но и принимает активное участие в жизни страны, борющейся за свою свободу.

Все мы хорошо знаем: для Вас «Динамо» – это не просто рабочий проект, а дело всей жизни, часть Вашей души и Вашей истории. Именно поэтому каждый динамовец чувствует уверенность и поддержку, зная, что клуб возглавляет человек с большим сердцем и настоящей любовью к своему делу.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, мудрости в принятии решений, стойкости перед вызовами и успешной реализации всех замыслов. Пусть в Вашей семье всегда царят согласие, тепло и взаимопонимание, а каждый день дарит новые поводы для гордости и радости», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Игорь Суркис день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Перець
Питання в іншому чи пішов Суркіс в  роздягальню після матчу з Колосом
