  4. Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 18:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо

Не захотел давать флеш-интервью

Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

По информации журналистов FootballHub, тренер Динамо Александр Шовковский не пришел на обязательное флеш-интервью для телеканала УПЛ-ТВ после поражения от Колоса 1:2.

Регламент чемпионата Украины обязывают наставников приходить на интервью к официальному транслятору. За неявку Шовковского клуб будет оштрафован.

Отметим, что Динамо впервые в истории проиграло три кряду поединка в рамках чемпионата Украины и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис публично выразил поддержку наставнику.

Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Попов
СаШо будь мужиком, йди у відставку!
Ответить
+5
Bohdan Holikov
Повний "комплект" президенту на день народження, поразка ще й штраф. Бінго.
Ответить
+5
Gorlitsa
"Я устал, я ухожу..."? Давай Сашко, ми підтримуємо!
Ответить
+4
serge63
Когда уже этого Йети уволят на хер с него такой тренер как с меня балерон! Это ужас какой то . Нахоена это балласт это будет бесконечно нет у него потенциала . Выгнать на хрен уже точно хуже не будет .. пусть идет бутылки собирает  
Ответить
+3
2112
ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!
Ответить
+2
Перець
Сашо пішов пакувати чемодани 
Ответить
+2
Spaceman
Позорище
Ответить
+2
8number
Одне питання: «ЗаЩо воно нам?» оце все. Дитячий садок.
Ответить
+2
Федор Гончаров
Сцикло
Ответить
+1
Singularis
Спешил за рюмкой к Суркису🍸
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Дитячий садочок
Ответить
0
Gargantua
похоже финал
и Шовковский выхолощен, и команда выглядела безвольно.
ушатали команду информационной атакой
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
