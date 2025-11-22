Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо

По информации журналистов FootballHub, тренер Динамо Александр Шовковский не пришел на обязательное флеш-интервью для телеканала УПЛ-ТВ после поражения от Колоса 1:2.

Регламент чемпионата Украины обязывают наставников приходить на интервью к официальному транслятору. За неявку Шовковского клуб будет оштрафован.

Отметим, что Динамо впервые в истории проиграло три кряду поединка в рамках чемпионата Украины и опустилось на пятое место в турнирной таблице.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис публично выразил поддержку наставнику.