Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 18:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
4643
17
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Не захотел давать флеш-интервью
22 ноября 2025, 18:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:27
4643
По информации журналистов FootballHub, тренер Динамо Александр Шовковский не пришел на обязательное флеш-интервью для телеканала УПЛ-ТВ после поражения от Колоса 1:2.
Регламент чемпионата Украины обязывают наставников приходить на интервью к официальному транслятору. За неявку Шовковского клуб будет оштрафован.
Отметим, что Динамо впервые в истории проиграло три кряду поединка в рамках чемпионата Украины и опустилось на пятое место в турнирной таблице.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис публично выразил поддержку наставнику.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 22 ноября 2025, 03:55 1
Ярослава ждет ОИ-2028
Футбол | 22 ноября 2025, 16:37 0
Очередной успех лондонской команды
Футбол | 22.11.2025, 07:24
Футбол | 22.11.2025, 13:00
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Популярные новости
21.11.2025, 11:00 4
21.11.2025, 09:40 11
21.11.2025, 05:05 10
20.11.2025, 19:42
21.11.2025, 17:30 21
20.11.2025, 20:02 1
20.11.2025, 23:33 8
22.11.2025, 08:09 8
и Шовковский выхолощен, и команда выглядела безвольно.
ушатали команду информационной атакой