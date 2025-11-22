Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси повторил интересное достижение Астон Виллы в АПЛ
Англия
22 ноября 2025, 14:14 | Обновлено 22 ноября 2025, 14:48
110
0

Челси повторил интересное достижение Астон Виллы в АПЛ

Лондонцы в матче против Бернли снова в старте ни одного игрока в возрасте 30+ лет

22 ноября 2025, 14:14 | Обновлено 22 ноября 2025, 14:48
110
0
Челси повторил интересное достижение Астон Виллы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура АПЛ против Бернли Челси в стартовом составе не выставил ни одного игрока в возрасте 30 лет и старше.

Это уже 50-й подряд подобный стартовый состав «синих» в поединках Премьер-лиги.

Челси стал лишь второй командой в истории АПЛ, имевшей подобную серию из 50+ матчей без игроков 30+ лет в стартовом составе.

Первой была Астон Вилла, которая в период с сентября 2012 по январь 2014 года сыграла 59 поединков подряд без «возрастных» игроков.

По теме:
Английский клуб не забыл про Ярмоленко. Что именно сделал Вест Хэм?
Арне СЛОТ: «Нам не хватает Диогу Жоты, как игрока и человека»
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Бернли - Челси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22 ноября 2025, 07:24 4
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной

Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан

ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 22 ноября 2025, 13:33 0
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 22:05 по Киеву

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Футбол | 21.11.2025, 14:33
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Футбол | 21.11.2025, 14:09
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 9
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем