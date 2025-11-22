Челси повторил интересное достижение Астон Виллы в АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ против Бернли Челси в стартовом составе не выставил ни одного игрока в возрасте 30 лет и старше.

Это уже 50-й подряд подобный стартовый состав «синих» в поединках Премьер-лиги.

Челси стал лишь второй командой в истории АПЛ, имевшей подобную серию из 50+ матчей без игроков 30+ лет в стартовом составе.

Первой была Астон Вилла, которая в период с сентября 2012 по январь 2014 года сыграла 59 поединков подряд без «возрастных» игроков.