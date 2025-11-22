Челси повторил интересное достижение Астон Виллы в АПЛ
Лондонцы в матче против Бернли снова в старте ни одного игрока в возрасте 30+ лет
В матче 12-го тура АПЛ против Бернли Челси в стартовом составе не выставил ни одного игрока в возрасте 30 лет и старше.
Это уже 50-й подряд подобный стартовый состав «синих» в поединках Премьер-лиги.
Челси стал лишь второй командой в истории АПЛ, имевшей подобную серию из 50+ матчей без игроков 30+ лет в стартовом составе.
Первой была Астон Вилла, которая в период с сентября 2012 по январь 2014 года сыграла 59 поединков подряд без «возрастных» игроков.
50 - Chelsea are just the second team in Premier League history to go 50 consecutive games without a player aged 30 or older in their starting XI, after Aston Villa between September 2012 and January 2014 (59). Youthful. pic.twitter.com/SGTsztwniM— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан
Поединок состоится 22 ноября и начнется в 22:05 по Киеву