  4. Арне СЛОТ: «Нам не хватает Диогу Жоты как игрока и человека»
22 ноября 2025, 11:44 |
Арне СЛОТ: «Нам не хватает Диогу Жоты как игрока и человека»

Коуч заявил, что клубу не хватает португальского вингера Диогу Жоты

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот заявил, что клубу не хватает португальского вингера Диогу Жоты, погибшего в ДТП в начале июля.

«Нас всегда судят – иногда справедливо, иногда несправедливо. Я тоже видел интервью в прямом эфире. Я знаю, что у нас есть эта проблема и считаю это абсолютно нормальным.

Но в такие моменты мы, я, всегда думаем о том, что чувствуют его жена и дети, поскольку им гораздо труднее, чем нам. Но то, что нам не хватает его как игрока и человека, это совершенно ясно. Сейчас мы играем с «Ноттингем Форестом». В прошлом сезоне мы проигрывали им 1:0, и ему (Жотти – прим.) понадобилась всего одна минута, чтобы сравнять счет.

Сейчас я говорю об игроке, которого нам точно не хватает, потому что в этом сезоне нам не удалось отыграться столько раз, как в прошлом после того, как мы проигрывали 0:1 или в один гол. Он точно сыграл свою роль в последнем сезоне. Но то, что нам тоже не хватает его как человека, это совершенно понятно. Но опять же его жена и дети будут скучать по нему гораздо больше, как и его родители», - сказал Слот.

Арне Слот Диогу Жота Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
