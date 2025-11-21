Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила
Чемпионат Польши
Брук-Бет Термалица
21.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
Арка
Польша
21 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 23:09
Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила

Форвард клуба Арка Гдыня получил желтую в игре с командой Артема Путивцева

21 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 23:09
72
0
Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила
Instagram. Назарий Русин

Украинский хавбек Назарий Русин сыграл за клуб Арка Гдыня в матче 16-го тура чемпионата Польщи

Русин вышел на замену на 60-й минуте и потерпела выездное поражение от команды Термалика (0:2).

За хозяев поля в конце игры на поле вышел другой украинец Артем Путивцев.

Максим Хлань отыграл 69 минут за Гурник Забже в игре против Вислы Плоцк, после чего был заменен.

Чемпионат Польши. 16-й тур, 21 ноября

Термалика – Арка Гдыня – 2:0

Голы: Кужава, 14, Кубица, 88

Гурник Забже – Висла Плоцк – игра продолжается

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гурник Забже 15 9 2 4 26 - 14 28.11.25 21:30 Радомяк - Гурник Забже07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия 29
2 Ягеллония 14 8 3 3 27 - 18 23.11.25 13:15 Ягеллония - Катовице09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце 27
3 Висла Плоцк 14 7 5 2 19 - 10 30.11.25 21:15 Висла Плоцк - Лех08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк 26
4 Ракув 14 7 2 5 20 - 18 22.11.25 18:30 Ракув - Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин 23
5 Радомяк 15 6 4 5 28 - 24 23.11.25 15:45 Лех - Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л 22
6 Краковия 14 6 4 4 21 - 17 22.11.25 15:45 Краковия - Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия 22
7 Заглембе Л 14 5 6 3 27 - 18 24.11.25 20:00 Погонь Щецин - Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л 21
8 Лех 14 5 6 3 23 - 23 23.11.25 15:45 Лех - Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех 21
9 Корона Кельце 15 5 5 5 17 - 16 23.11.25 18:30 Видзев Лодзь - Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце 20
10 Арка 16 5 3 8 13 - 28 30.11.25 15:45 Арка - Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка 18
11 Легия 14 4 5 5 16 - 15 22.11.25 21:15 Легия - Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия 17
12 Видзев Лодзь 15 5 2 8 22 - 23 23.11.25 18:30 Видзев Лодзь - Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь 17
13 Катовице 15 5 2 8 21 - 27 23.11.25 13:15 Ягеллония - Катовице08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех 17
14 Погонь Щецин 15 5 2 8 21 - 27 24.11.25 20:00 Погонь Щецин - Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст 17
15 Мотор Люблин 14 3 7 4 19 - 24 22.11.25 15:45 Краковия - Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин 16
16 Брук-Бет Термалица 16 4 4 8 21 - 29 29.11.25 15:45 Лехия - Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица 16
17 Лехия 15 5 3 7 25 - 32 22.11.25 21:15 Легия - Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк26.10.25 Ракув 2:1 Лехия19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк 13
18 Пяст 13 2 5 6 13 - 16 22.11.25 18:30 Ракув - Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст 11
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Krzysztof Kubica (Брук-Бет Термалица), асcист Damian Hilbrycht.
65’
Орельен Нгуямба (Арка) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафал Курзава (Брук-Бет Термалица), асcист Damian Hilbrycht.
Назарий Русин Артем Путивцев Максим Хлань Арка Гдыня Брук-Бет Термалица Гурник Забже Висла Плоцк чемпионат Польши по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
