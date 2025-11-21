Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила

Украинский хавбек Назарий Русин сыграл за клуб Арка Гдыня в матче 16-го тура чемпионата Польщи

Русин вышел на замену на 60-й минуте и потерпела выездное поражение от команды Термалика (0:2).

За хозяев поля в конце игры на поле вышел другой украинец Артем Путивцев.

Максим Хлань отыграл 69 минут за Гурник Забже в игре против Вислы Плоцк, после чего был заменен.

Чемпионат Польши. 16-й тур, 21 ноября

Термалика – Арка Гдыня – 2:0

Голы: Кужава, 14, Кубица, 88

Гурник Забже – Висла Плоцк – игра продолжается

