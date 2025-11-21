Украинское дерби в Польше. Русин вышел на замену, его команда уступила
Форвард клуба Арка Гдыня получил желтую в игре с командой Артема Путивцева
Украинский хавбек Назарий Русин сыграл за клуб Арка Гдыня в матче 16-го тура чемпионата Польщи
Русин вышел на замену на 60-й минуте и потерпела выездное поражение от команды Термалика (0:2).
За хозяев поля в конце игры на поле вышел другой украинец Артем Путивцев.
Максим Хлань отыграл 69 минут за Гурник Забже в игре против Вислы Плоцк, после чего был заменен.
Чемпионат Польши. 16-й тур, 21 ноября
Термалика – Арка Гдыня – 2:0
Голы: Кужава, 14, Кубица, 88
Гурник Забже – Висла Плоцк – игра продолжается
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гурник Забже
|15
|9
|2
|4
|26 - 14
|28.11.25 21:30 Радомяк - Гурник Забже07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия
|29
|2
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|23.11.25 13:15 Ягеллония - Катовице09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце
|27
|3
|Висла Плоцк
|14
|7
|5
|2
|19 - 10
|30.11.25 21:15 Висла Плоцк - Лех08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк
|26
|4
|Ракув
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|22.11.25 18:30 Ракув - Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин
|23
|5
|Радомяк
|15
|6
|4
|5
|28 - 24
|23.11.25 15:45 Лех - Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л
|22
|6
|Краковия
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22.11.25 15:45 Краковия - Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|5
|6
|3
|27 - 18
|24.11.25 20:00 Погонь Щецин - Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л
|21
|8
|Лех
|14
|5
|6
|3
|23 - 23
|23.11.25 15:45 Лех - Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех
|21
|9
|Корона Кельце
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|23.11.25 18:30 Видзев Лодзь - Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце
|20
|10
|Арка
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|30.11.25 15:45 Арка - Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка
|18
|11
|Легия
|14
|4
|5
|5
|16 - 15
|22.11.25 21:15 Легия - Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия
|17
|12
|Видзев Лодзь
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|23.11.25 18:30 Видзев Лодзь - Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь
|17
|13
|Катовице
|15
|5
|2
|8
|21 - 27
|23.11.25 13:15 Ягеллония - Катовице08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех
|17
|14
|Погонь Щецин
|15
|5
|2
|8
|21 - 27
|24.11.25 20:00 Погонь Щецин - Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст
|17
|15
|Мотор Люблин
|14
|3
|7
|4
|19 - 24
|22.11.25 15:45 Краковия - Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин
|16
|16
|Брук-Бет Термалица
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|29.11.25 15:45 Лехия - Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица
|16
|17
|Лехия
|15
|5
|3
|7
|25 - 32
|22.11.25 21:15 Легия - Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк26.10.25 Ракув 2:1 Лехия19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк
|13
|18
|Пяст
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|22.11.25 18:30 Ракув - Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст
|11
События матча
