Капитан из УПЛ подал в суд на свой собственный клуб? Уже есть реакция

Полузащитник и капитан «Александрии» Кирилл Ковалец подал запрос в европейский футбольный суд из-за перевода в состав дубля, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, 32-летний футболист требует от «горожан» существенное финансовое возмещение за нарушение условий контракта.

Сам игрок уже отреагировал на эту информацию в своем Instagram:

«Эта информация не соответствует действительности. У меня нет никаких претензий к своему родному клубу!»

Напомним, Кирилл Ковалец был отправлен в дубль после удаления в матче 1-го тура УПЛ с «Кудровкой».