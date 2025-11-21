Капитан из УПЛ подал в суд на свой собственный клуб? Уже есть реакция
Кирилл Ковалец отрицает слухи в СМИ
Полузащитник и капитан «Александрии» Кирилл Ковалец подал запрос в европейский футбольный суд из-за перевода в состав дубля, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, 32-летний футболист требует от «горожан» существенное финансовое возмещение за нарушение условий контракта.
Сам игрок уже отреагировал на эту информацию в своем Instagram:
«Эта информация не соответствует действительности. У меня нет никаких претензий к своему родному клубу!»
Напомним, Кирилл Ковалец был отправлен в дубль после удаления в матче 1-го тура УПЛ с «Кудровкой».
