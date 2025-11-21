Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 17:26 |
Капитан из УПЛ подал в суд на свой собственный клуб? Уже есть реакция

Кирилл Ковалец отрицает слухи в СМИ

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Полузащитник и капитан «Александрии» Кирилл Ковалец подал запрос в европейский футбольный суд из-за перевода в состав дубля, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, 32-летний футболист требует от «горожан» существенное финансовое возмещение за нарушение условий контракта.

Сам игрок уже отреагировал на эту информацию в своем Instagram:

«Эта информация не соответствует действительности. У меня нет никаких претензий к своему родному клубу!»

Напомним, Кирилл Ковалец был отправлен в дубль после удаления в матче 1-го тура УПЛ с «Кудровкой».

Кирилл Ковалец Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу суд
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
