Словакия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 11:00 матч 2-го тура турнира развития УЕФА
Девичья сборная Украины WU-15 проводит матч 3-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.
21 ноября в 11:00 встречаются Словакия WU-15 и Украина WU-15.
Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября в Финляндии на футбольных полях местной базы Eerikkilä Sport & Outdoor в Таммеле.
Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0). А затем подопечные Натальи Игнатович разгромно уступили Финляндии (1:7).
Турнир развития УЕФА для женских команд WU-15
- 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
- 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
- 18.11. 13:00. Финляндия – Украина – 7:1
- 18.11. 17:30. Эстония – Словакия
- 21.11. 11:00. Словакия – Украина
- 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония
