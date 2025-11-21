Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Словакия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
21 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 21 ноября 2025, 12:26
67
0

Смотрите 21 ноября в 11:00 матч 2-го тура турнира развития УЕФА

Словакия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Девичья сборная Украины WU-15 проводит матч 3-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.

21 ноября в 11:00 встречаются Словакия WU-15 и Украина WU-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября в Финляндии на футбольных полях местной базы Eerikkilä Sport & Outdoor в Таммеле.

Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0). А затем подопечные Натальи Игнатович разгромно уступили Финляндии (1:7).

Турнир развития УЕФА для женских команд WU-15

  • 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
  • 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
  • 18.11. 13:00. Финляндия – Украина – 7:1
  • 18.11. 17:30. Эстония – Словакия
  • 21.11. 11:00. Словакия – Украина
  • 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония

Инфографика

турнир развития УЕФА смотреть онлайн женская сборная Украины по футболу U-15 Наталья Игнатович женская сборная Словакии по футболу Словакия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
