ФОТО. Дилетта Леотта взорвала сеть новой сексуальной фотосессией
Дилетта Леотта продолжает блистать в Instagram
Звезда DAZN и лицо чемпионата Италии Дилетта Леотта опубликовала серию эффектных снимков в черном боди и тонких колготках, мгновенно собрав тысячи лайков.
Журналистка продемонстрировала безупречную фигуру и стильний образ, который моментально стал хитом в Instagram.
Футбольные фанаты не сдерживали эмоций: комментарии заполнили сердечки, огоньки и фразы «Богиня», «Нереальная», «Королева Серии А».
Леотта давно считается одной из самых популярных медийных персон в Европе, а ее посты стабильно становятся вирусными.
