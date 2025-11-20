Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 21:51
Александр АНТОНЕНКО: «Что можно ожидать от Шахтера? Шахтер – это бренд»

Главный тренер «Оболони» поделился ожиданиями от игры с «Шахтером»

Александр АНТОНЕНКО: «Что можно ожидать от Шахтера? Шахтер – это бренд»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

– Расскажите, пожалуйста, о матче с «Кудровкой». Какая была задача на этот поединок и что вам понравилось?

– Главная задача в игре с «Кудровкой» – дать игровую практику тем футболистам, которые имели ее меньше, а также посмотреть новых игроков и позволить им проявить себя в таком матче. В целом с этой задачей мы справились. Конечно, определенные нюансы всегда возникают, но мы спокойно к этому относимся и делаем правильные выводы.

– В субботу команда сыграет с «Шахтером». У вас была двухнедельная пауза на подготовку. Помогает ли она или, наоборот, сбивает темп?

– Нет, пауза не сбивает. Мы провели контрольный матч с «Кудровкой», работаем в привычном недельном цикле – так, как и работали раньше. Ничего проблемного здесь нет. Главное – это отношение игроков к работе и те задачи, которые мы им поставим. Постараемся сыграть с «Шахтером» так, как нам нужно.

– Расскажите о сопернике. Чего ожидать от матча и что может стать ключевым для успеха?

– Что можно ожидать от «Шахтера»? Это «Шахтер» – бренд, один из флагманов украинского футбола на протяжении многих лет. Ключевым фактором в игре станет мотивация игроков и их отношение к выполнению плана на матч и той стратегии, которую мы выберем.

– В матче с «Динамо» команда была очень заряжена. На «Шахтер» будет такой же заряд или это другой поединок?

– Мы настраиваемся на все матчи. Иногда на кого-то больше, на кого-то чуть меньше, но мы учим игроков не разделять соперников на «Шахтер», «Кудровку», «Динамо» или «Полтаву». Это не имеет значения. Профессиональный футболист должен относиться к своему делу профессионально. Любой соперник, независимо от имени, должен мотивировать игрока показывать свой максимум.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер Александр Антоненко
Источник: ФК Оболонь
