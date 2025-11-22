Сабо оценил то, что Украина может сыграть с поляками в финале отбора

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил возможных соперников сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 – Албанию и Польшу.

«Если говорить о Польше и Албании – наших потенциальных соперниках во втором матче, то обе команды исповедуют более техничный футбол [чем Швеция] и тактическая подготовка наверняка будет отличаться, – считает Йожеф Йожефович», – сказал Сабо.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.