Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?
У команды де ла Фуэнте одна из самых длинных беспроигрышных серий в истории национальных сборных
Сборная Испании, сыграв вничью 2:2 со сборной Турции, повторила европейский рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в официальных соревновательных матчах.
Как мы уже сообщали ранее, испанцы имеют в своем активе 31 матч подряд без поражений, что равно беспроигрышной серии сборной Италии в период с 2018 по 2021 год.
Однако итальянцы в своей серии победили только 23 раза, а испанцы – 25.
Если европейский рекорд команда де ла Фуэнте повторила, то до мирового ей нужно не проиграть еще 5 матчей.
Самую длинную беспроигрышную серию в официальных соревновательных матчах (36) установила сборная Марокко в период с 2018 по 2022 годы.
Вспомним 10 самых длинных серий без поражений в истории национальных сборных.
Самые длинные беспроигрышные серии национальных сборных в официальных матчах (без учета товарищеских игр и серий пенальти):
- 36 – Марокко (2018-2022)
- 34 – Сенегал (2023-2025)
- 31 – Испания (с 2023 года)
- 31 – Италия (2018-2021)
- 29 – Испания (2010-2013)
- 28 – Алжир (2018-2022)
- 27 – Франция (2019-2021)
- 27 – Франция (1994-1999)
- 26 – Аргентина (1945-1956)
- 26 – Аргентина (2019-2022)
🚨 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Spain have now extended their unbeaten run to 31 matches, matching the mark set by Italy from 2018 to 2021.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 19, 2025
🗣️ Dani Olmo: "We drew the game so it's a bittersweet feeling, but we're happy to have qualified for the World Cup.
We didn't celebrate as… pic.twitter.com/XvyKQC0e8C
