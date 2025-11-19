Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?

Сборная Испании, сыграв вничью 2:2 со сборной Турции, повторила европейский рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в официальных соревновательных матчах.

Как мы уже сообщали ранее, испанцы имеют в своем активе 31 матч подряд без поражений, что равно беспроигрышной серии сборной Италии в период с 2018 по 2021 год.

Однако итальянцы в своей серии победили только 23 раза, а испанцы – 25.

Если европейский рекорд команда де ла Фуэнте повторила, то до мирового ей нужно не проиграть еще 5 матчей.

Самую длинную беспроигрышную серию в официальных соревновательных матчах (36) установила сборная Марокко в период с 2018 по 2022 годы.

Вспомним 10 самых длинных серий без поражений в истории национальных сборных.

Самые длинные беспроигрышные серии национальных сборных в официальных матчах (без учета товарищеских игр и серий пенальти):

36 – Марокко (2018-2022)

34 – Сенегал (2023-2025)

31 – Испания (с 2023 года)

31 – Италия (2018-2021)

29 – Испания (2010-2013)

28 – Алжир (2018-2022)

27 – Франция (2019-2021)

27 – Франция (1994-1999)

26 – Аргентина (1945-1956)

26 – Аргентина (2019-2022)