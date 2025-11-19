Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 23:17 |
206
0

Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?

У команды де ла Фуэнте одна из самых длинных беспроигрышных серий в истории национальных сборных

19 ноября 2025, 23:17 |
206
0
Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Сборная Испании, сыграв вничью 2:2 со сборной Турции, повторила европейский рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в официальных соревновательных матчах.

Как мы уже сообщали ранее, испанцы имеют в своем активе 31 матч подряд без поражений, что равно беспроигрышной серии сборной Италии в период с 2018 по 2021 год.

Однако итальянцы в своей серии победили только 23 раза, а испанцы – 25.

Если европейский рекорд команда де ла Фуэнте повторила, то до мирового ей нужно не проиграть еще 5 матчей.

Самую длинную беспроигрышную серию в официальных соревновательных матчах (36) установила сборная Марокко в период с 2018 по 2022 годы.

Вспомним 10 самых длинных серий без поражений в истории национальных сборных.

Самые длинные беспроигрышные серии национальных сборных в официальных матчах (без учета товарищеских игр и серий пенальти):

  • 36 – Марокко (2018-2022)
  • 34 – Сенегал (2023-2025)
  • 31 – Испания (с 2023 года)
  • 31 – Италия (2018-2021)
  • 29 – Испания (2010-2013)
  • 28 – Алжир (2018-2022)
  • 27 – Франция (2019-2021)
  • 27 – Франция (1994-1999)
  • 26 – Аргентина (1945-1956)
  • 26 – Аргентина (2019-2022)
По теме:
Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира
Экс-игрок Динамо: «На стадии плей-офф удобных соперников не существует»
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
сборная Испании по футболу рекорд статистика ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Футбол | 19 ноября 2025, 00:55 1
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне

Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19 ноября 2025, 16:01 18
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19.11.2025, 12:20
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Футбол | 19.11.2025, 23:42
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 21:49
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем