Тренер Лесного: «Мы ждали до последнего, искали средства»
«Лесное» прекратит выступления во Второй лиге
Главный тренер «Лесного» Вадим Мельник рассказал о том, почему команда не поехала на матч с «Вильховцами» и об отсутствии выплаты долгов.
– Вадим, был ли хоть какой-то шанс спасти команду, или вы заранее понимали, что игра с «Вильховцами» будет сорвана, а наказание в виде технического поражения и исключения из чемпионата неизбежно?
– Мы ждали до последнего, искали средства. Нашли определенную сумму, немного денег собрали уже в день игры, но команда не была в сборе – один на работе, другой заболел – элементарно не хватало игроков для заявки. Это уже была агония…
Очень жаль терять такую команду, но имеем то, что имеем. Регламент никто не отменял, команду, скорее всего, снимут с чемпионата…
– С долгами все, как и раньше, руководство ФК «Лесное» так никому и копейки в этом сезоне не выплатило?
– Ситуация без изменений. Все эти долги, насколько я понимаю, никто выплачивать не собирается… Но мы не ставили никаких ультиматумов руководству, думали, может быть, появятся средства хотя бы на организацию выездных матчей…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...
В ассоциации прокомментировали ситуацию вокруг Судакова