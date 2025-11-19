Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Лесного: «Мы ждали до последнего, искали средства»
Украина. Вторая лига
19 ноября 2025, 16:54 | Обновлено 19 ноября 2025, 16:55
«Лесное» прекратит выступления во Второй лиге

ФК Лесное

Главный тренер «Лесного» Вадим Мельник рассказал о том, почему команда не поехала на матч с «Вильховцами» и об отсутствии выплаты долгов.

– Вадим, был ли хоть какой-то шанс спасти команду, или вы заранее понимали, что игра с «Вильховцами» будет сорвана, а наказание в виде технического поражения и исключения из чемпионата неизбежно?

– Мы ждали до последнего, искали средства. Нашли определенную сумму, немного денег собрали уже в день игры, но команда не была в сборе – один на работе, другой заболел – элементарно не хватало игроков для заявки. Это уже была агония…

Очень жаль терять такую команду, но имеем то, что имеем. Регламент никто не отменял, команду, скорее всего, снимут с чемпионата…

– С долгами все, как и раньше, руководство ФК «Лесное» так никому и копейки в этом сезоне не выплатило?

– Ситуация без изменений. Все эти долги, насколько я понимаю, никто выплачивать не собирается… Но мы не ставили никаких ультиматумов руководству, думали, может быть, появятся средства хотя бы на организацию выездных матчей…

Лесное Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Вадим Мельник
Иван Чирко
