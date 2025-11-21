В украинском клубе проблемы с долгами, никто их выплачивать не собирается

Известный украинский тренер Вадим Мельник рассказал о долгах команды «Лесное».

– С долгами все по-прежнему, руководство ФК «Лесное» так никому и копейки в текущем сезоне не выплатило?

– Ситуация без изменений. Все эти долги, как я понимаю, никто выплачивать не собирается... Но мы же никаких ультиматумов руководству не ставили, думали, может, будут какие-то средства на организацию хотя бы выездных матчей...

Ранее Sport.ua сообщал, что «Лесное» во второй раз не явилось на официальный матч, из-за чего будет снято с чемпионата Украины во Второй лиге.