Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В украинском клубе проблемы с долгами, никто их выплачивать не собирается
Украина. Вторая лига
21 ноября 2025, 00:19 |
253
0

В украинском клубе проблемы с долгами, никто их выплачивать не собирается

Андрей Мельник – о ситуации в «Лесном»

21 ноября 2025, 00:19 |
253
0
В украинском клубе проблемы с долгами, никто их выплачивать не собирается
ФК Лесное

Известный украинский тренер Вадим Мельник рассказал о долгах команды «Лесное».

– С долгами все по-прежнему, руководство ФК «Лесное» так никому и копейки в текущем сезоне не выплатило?

– Ситуация без изменений. Все эти долги, как я понимаю, никто выплачивать не собирается... Но мы же никаких ультиматумов руководству не ставили, думали, может, будут какие-то средства на организацию хотя бы выездных матчей...

Ранее Sport.ua сообщал, что «Лесное» во второй раз не явилось на официальный матч, из-за чего будет снято с чемпионата Украины во Второй лиге.

По теме:
«Всегда интересовался». Лидер клуба УПЛ признался, что мог пойти воевать
Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
Александр КЕМКИН: «Невозможно, чтобы все всегда было только положительным»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Вильхивцы Лесное долги
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20 ноября 2025, 06:30 16
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Украинская команда заняла 28-е место

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20.11.2025, 15:05
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20.11.2025, 17:25
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 23:33
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 14
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
20.11.2025, 18:21 7
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем