В украинском клубе проблемы с долгами, никто их выплачивать не собирается
Андрей Мельник – о ситуации в «Лесном»
Известный украинский тренер Вадим Мельник рассказал о долгах команды «Лесное».
– С долгами все по-прежнему, руководство ФК «Лесное» так никому и копейки в текущем сезоне не выплатило?
– Ситуация без изменений. Все эти долги, как я понимаю, никто выплачивать не собирается... Но мы же никаких ультиматумов руководству не ставили, думали, может, будут какие-то средства на организацию хотя бы выездных матчей...
Ранее Sport.ua сообщал, что «Лесное» во второй раз не явилось на официальный матч, из-за чего будет снято с чемпионата Украины во Второй лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто
Украинская команда заняла 28-е место