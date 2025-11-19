ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Валерий Бондарь порадовал свою жену
Дарья Бондарь – жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря – поделилась в Instagram серией эффектных праздничных снимков.
На фото Дарья позирует в элегантном черном платье с открытой спиной, рядом с огромными корзинами красных роз.
В комментариях фанаты засыпали журналистку комплиментами, отмечая ее образ и фигуру: «Самая красивая», «Идеальная», «Королевский вид» – такие реакции заполнили ленту под публикацией.
«Дома настоящее цветочное настроение. Сначала порадовал муж, а потом ещё и @flo.lux сделали приятный сюрприз», – подписала публикацию красавица.
