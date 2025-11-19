Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Другие новости
19 ноября 2025, 02:07 |
276
2

ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10

Дилетта Леотта в потрясающей форме

19 ноября 2025, 02:07 |
276
2 Comments
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Instagram. Дилетта Леотта

Звезда трансляций Серии А на DAZN, Дилета Леотта, опубликовала в Instagram серию эффектных фото из спортзала, рекламируя спортивный бренд Alo.

На снимках телеведущая позирует в черном обтягивающем комплекте, демонстрируя подтянутый пресс, тонкую талию и отличную физическую форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фотосессия прошла в боксерском зале, подчеркивая ее приверженность спорту и фитнесу.

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков – фанаты отмечают, что Леотта «в потрясающей форме» и по-прежнему является одной из самых ярких медийных фигур итальянского и мирового футбола.

По теме:
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
ФОТО. Шева взорвался! Терри рассказал о жесткой драке Шевченко в Челси
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
фото девушки lifestyle Дилетта Леотта
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 18:45 13
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

СМИ отметило проблемы украинца

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

Испания – Турция – 2:2. Сенсационная и безразличная ничья. Видео голов
Футбол | 19.11.2025, 02:04
Испания – Турция – 2:2. Сенсационная и безразличная ничья. Видео голов
Испания – Турция – 2:2. Сенсационная и безразличная ничья. Видео голов
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Оберст
Пафосные баллончики
Ответить
0
Sergey Mihailovich
Шма ра.
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 11
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем