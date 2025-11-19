ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Дилетта Леотта в потрясающей форме
Звезда трансляций Серии А на DAZN, Дилета Леотта, опубликовала в Instagram серию эффектных фото из спортзала, рекламируя спортивный бренд Alo.
На снимках телеведущая позирует в черном обтягивающем комплекте, демонстрируя подтянутый пресс, тонкую талию и отличную физическую форму.
Фотосессия прошла в боксерском зале, подчеркивая ее приверженность спорту и фитнесу.
Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков – фанаты отмечают, что Леотта «в потрясающей форме» и по-прежнему является одной из самых ярких медийных фигур итальянского и мирового футбола.
