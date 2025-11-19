ФОТО. Футболиста по ошибке убили во время местных разборок

23-летний футболист Умберто Катандзаро погиб после того, как в него по ошибке выстрелили во время местных разборок.

Инцидент произошел 15 сентября в Неаполе. По данным следствия, местный криминальный авторитет вместе с 16-летним сыном разыскивал 17-летнего бойфренда своей дочери, который слил интимное видео. Найдя его в машине Smart Fortwo, сын сделал два выстрела, но промахнулся по цели.

Пули попали в Катандзаро, который сидел в той же машине. Футболист смог добраться до родственников, после чего его доставили в больницу, где он провел два месяца в реанимации и умер утром в понедельник.

Катандзаро играл за клубы низших лиг «Рионе Терра Кальчо» и «Монтераскелло Кальчо». В клубе его вспоминают как «вежливого и уважительного молодого человека».

По информации СМИ, футболист не имел отношения к конфликту между бандами. Полиция уже задержала пять человек, связанных с нападением. Расследование продолжается.