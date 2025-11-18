Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Максим ФЕЩУК: «Тактика Юргена Клоппа сработала»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» прокомментировал победу над «Ворсклой»

ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

В матче 16-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» со счетом 2:0 обыграл «Ворсклу». Команда одержала вторую победу подряд. Максим Фещук остался доволен игрой в исполнении своих подопечных.

«Конечно, я доволен результатом, но, кроме результата, я еще доволен содержанием игры. Это одна из немногих побед, которые мы одержали в этом чемпионате. Поздравляю нашу команду с началом второго круга и сразу с победы. Это обнадеживает. Из всех наших побед, которых было немного, это самая качественная по содержанию игры. Первый тайм мне даже больше понравился в нашем исполнении, чем второй. Тактика Юргена Клоппа сработала. Мы действительно пробовали разные тактики, не буду перечислять кого, ничего не работало.

Был период, когда мы не забивали семь туров подряд. Я говорил, что нет забитых мячей, нет побед. Здорово, что мы сзади сыграли на ноль и забили два впереди, как и в предыдущем туре. Давил соперник, качественный соперник. Там очень много качественных игроков. Этот соперник нас в первом круге обыграл у себя дома, уступая там со счетом 0:1. Поэтому маленький взяли реванш, двигаемся дальше. У нас еще очень длинный путь, но этой победой мы остаемся в борьбе, в борьбе за то, чтобы существовать, за то, чтобы быть в Первой лиге. Но это всего лишь четвертая победа. Я это понимаю, и нам есть куда двигаться. Впереди еще две очень важные игры, поэтому после финального свистка я уже думаю о следующей игре», – сказал Максим Фещук.

Максим Фещук Валерий Куценко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Ворскла Полтава Феникс-Мариуполь
