Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги был наказан из-за болельщиков
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 13:51 |
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги был наказан из-за болельщиков

«Александрия» проведет один матч без поддержки фанатов, а также обязана заплатить штраф

1 Comments
ФК Александрия

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал «Александрию» из-за действий болельщиков в матче 12-го тура элитного дивизиона против житомирского «Полесья» (0:3).

КДК рассмотрел материалы о матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 9 ноября 2025 года, обязал ФК «Александрия»:

  • провести следующий домашний матч без болельщиков. Причина – повторное использование фанатами ФК «Александрия» пиротехнических средств в количестве 25 (двадцать пять) единиц)

«Александрия» должна заплатить:

  • обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторное бросание болельщиками ФК «Александрия» в игровую зону и на футбольное поле посторонних предметов,
  • обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за умышленное повреждение болельщиками ФК «Александрия» имущества стадиона,
  • обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторные действия болельщиков ФК «Александрия», повлекших за собой приостановку матча,
  • обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторное воплощение болельщиками ФК «Александрия» скандирований нецензурного, оскорбительного характера.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Полесье Житомир Александрия - Полесье КДК УАФ штрафы болельщики
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Александрию наказали
А как малолеток накажут?
Ответить
0
