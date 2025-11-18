Украина. Премьер лига18 ноября 2025, 13:51 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги был наказан из-за болельщиков
«Александрия» проведет один матч без поддержки фанатов, а также обязана заплатить штраф
18 ноября 2025, 13:51 |
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал «Александрию» из-за действий болельщиков в матче 12-го тура элитного дивизиона против житомирского «Полесья» (0:3).
КДК рассмотрел материалы о матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 9 ноября 2025 года, обязал ФК «Александрия»:
- провести следующий домашний матч без болельщиков. Причина – повторное использование фанатами ФК «Александрия» пиротехнических средств в количестве 25 (двадцать пять) единиц)
«Александрия» должна заплатить:
- обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторное бросание болельщиками ФК «Александрия» в игровую зону и на футбольное поле посторонних предметов,
- обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за умышленное повреждение болельщиками ФК «Александрия» имущества стадиона,
- обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторные действия болельщиков ФК «Александрия», повлекших за собой приостановку матча,
- обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен за повторное воплощение болельщиками ФК «Александрия» скандирований нецензурного, оскорбительного характера.
А как малолеток накажут?